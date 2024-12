Ex de Bárbara Labres posa em lancha no Caribe com Lázaro, do Palmeiras

Bianca Wejnger, 28, está curtindo férias no Caribe ao lado do namorado, Lázaro Vinícius, 22, jogador de futebol do Palmeiras.

O que aconteceu

A modelo publicou em suas redes sociais fotos em que passeia de lancha com o amado. "Todas as coisas boas começam com você", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

O próprio Lázaro comentou a publicação de Bianca, declarando-se à jovem. "Tudo fica melhor ao seu lado", derreteu-se ele. Famosos como a atriz Giullia Buscacio, 27, também se manifestaram no post.