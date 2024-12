Cantor do The Wanted passará por cirurgia após descobrir problema cardíaco

A expectativa é de que o cantor retorne para casa antes do Natal. "Talvez até esteja em casa no Natal", comentou esperançoso. Ainda é um momento bem assustador e as últimas noites foram bem difíceis, mas eu queria dizer que estou absolutamente honrado com todas as mensagens de apoio".

Max George tem esperanças de que consiga retornar aos palcos no dia 27 de fevereiro, para o show em Manchester, no Reino Unido, sua cidade natal. "Falei com meu médico no primeiro dia; uma das primeiras coisas que disse foi que queria fazer o show em Manchester no dia 27, ele disse, 'Hmm...', mas a cirurgia foi adiada e, desde que corra bem, e o marcapasso se estabilize e tudo mais, estarei de pé, fazendo coisas normais em algumas semanas, então por que não?".

Neste ano, Max e Siva Kaneswaran, 36, iniciaram o projeto The Wanted 2.0 — que dá continuidade a banda que se separou em 2014. Além dos dois, o grupo também era composto por Nathan Sykes, Jay McGuiness e Tom Parker, que faleceu de um tumor cerebral em março de 2022.