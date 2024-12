Ana Hickmann celebra 1 ano de beijo com Edu Guedes: 'Me devolveu a alegria'

A apresentadora agradeceu pela relação com Edu que, anos atrás, já foi seu colega de trabalho no Hoje em Dia (Record TV). "Você me devolveu a alegria e o amor. De uma amizade, nasceu a nossa família", escreveu.

Prestes a se casar com o cozinheiro, Ana se declarou para o amado. "Hoje completa 1 ano do nosso primeiro beijo. Quero passar a vida toda ao seu lado. Te amo para sempre! Te amo infinito! Te amo! Te amo!", encerrou.

A comunicadora assumiu o namoro com Edu em março, meses após o fim de seu casamento com Alexandre Correa. Ela acusou o ex-marido de agressão e conseguiu uma medida protetiva contra ele em meio à separação conturbada.