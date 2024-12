A Fazenda: PlayPlus entrega experiência miserável aos assinantes, diz Chico

A produção de A Fazenda (Record) promoveu a última festa da 16ª edição do reality, com a presença dos finalistas e todos que já foram eliminados. No entanto, a transmissão do que rolou não foi feita de forma integral no PlayPlus, e isso foi assunto do Central Splash da manhã desta quarta-feira (18).

Chico Barney observou que a produção do programa não se preocupou em mostrar detalhes do que o público desejava ver. Afinal, aquele era o último encontro de todos os peões.