Volta por Cima hoje (17): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (17) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Jão se emociona ao encontrar Edson. Madalena discute com Ana Lúcia. Osmar convence Violeta a aceitar Tereza e Jayme como hóspedes. Neuza não conta para Jão que Madalena e Ana Lúcia discutiram. Jin se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson recebe um relatório sobre a rotina de Tati. O contraventor descobre como reencontrar Yuki. Silvia pensa em contratar a roda de samba de Jão para sua festa. Nando sente-se mal durante seu treino e comenta com Miranda. Madalena se surpreende ao receber a visita de uma celebridade em sua loja. Violeta observa Osmar e Joyce conversando. Nando desmaia no vestiário da academia. Jão dá um ultimato em Neuza.