Veja primeira foto de Malu Galli e Marcello Novaes em 'Garota do Momento'

Os personagens fizeram sucesso em 'Além da Ilusão', também da autora Alessandra Poggi. Eles não são os primeiros personagens da novela de 2022 que retornam em "Garota do Momento", anteriormente, Emília, vivida por Gaby Amarantos, apareceu cantando no Clube Gente Fina.

Em ' Garota do Momento', Violeta e Eugênio chegam ao Rio de Janeiro para produzir mais uma edição do concurso Senhoritas Galantes, da Tecelagem Tropical. A entrada do casal na trama está prevista para a segunda quinzena de janeiro.

Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.