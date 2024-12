Três anjos inesperados livram Celeste de desgraça em 'Garota do Momento'

Celeste, personagem de Débora Ozório em "Garota do Momento" (Globo), vai viver momentos inusitados nos próximos capítulos.

O que vai acontecer

A relação de Celeste e Mauro (João Vithor Oliveira) se torna tóxica demais e a mocinha precisa de ajudar para sair dela. Vera (Tatiana Tibúrcio) é a primeira a perceber e já até comunicou o que estava havendo para Lígia (Palomma Duarte).