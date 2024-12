Com apresentação de Angélica, TikTok Awards 2024 acontece hoje; confira

Acontece nesta terça-feira (17) a entrega do TikTok Awards 2004. Com apresentação de Angélica e Fabão, a premiação terá transmissão ao vivo na plataforma e começa às 20h.

No total, são 10 categorias para eleger os "criadores do ano, ícones do amanhã". Esta é a quarta edição do evento.

A competição foi dividida em duas etapas e a votação aconteceu diretamente na página do prêmio no TikTok, até 15 de dezembro.