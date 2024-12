Poucos namoros e amor platônico por colega: com quem Selton já se envolveu?

Danielle Winits e Selton Mello. Os atores namoraram entre 1994 e 1997 Imagem: Reprodução/Holofote

Andréa Leal

Após o término com Danielle Winits, Selton Mello namorou com a atriz Andréa Leal. O relacionamento, que também foi discreto, durou dois anos: entre 2000 e 2002.

Luana Piovani

O caso com a atriz foi breve, durante as filmagens do longa "A Mulher Invisível", de 2009. Em entrevista ao canal Téte a Theo, de Theodoro Cochrane, Luana citou o nome de Selton Mello como um de seus "affairs".

Recentemente, Luana parabenizou o ator pela participação em festivais internacionais para a divulgação de "Ainda Estou Aqui". "Aí Zeeee!!! Tenho te visto e me alegrado por você. [...] tanta emoção, admiração e orgulho Zé no meu coração, te amo Zé e te saúdo, te celebro e acompanho com aquela saudade nostálgica boa", escreveu a atriz em publicação de setembro.