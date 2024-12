Sandra Annenberg mostra foto de sua estreia na TV como atriz mirim

Sandra Annenberg, 56, recordou o momento de sua estreia na televisão, ainda como atriz mirim, em suas redes sociais.

O que aconteceu

A jornalista estreou na televisão quando tinha seis anos. Sandra participou do teleteatro "Peixes Bananas", na TV Cultura.

Em sua publicação nas redes sociais, a famosa se recorda do momento com carinho. "Este foi meu primeiro trabalho. Ganhei de aniversário da minha mãe, que era produtora na TV Cultura, participar do teleteatro Peixes Bananas. Estou ao lado do grande e querido Luis Gustavo. Lá se vão 50 anos! De lá pra cá não parei mais", escreveu na legenda.