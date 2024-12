Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 18 a 28/12

Neuza se surpreende com a exigência de Jão. Gigi encontra Nando desmaiado e avisa a Silvia. Madalena vibra ao ser contratada para um grande evento. Nando é levado para o hospital, e Silvia alerta Rosana. Com a ajuda de Cacá, Violeta arma contra Joyce. Miranda fica temerosa ao saber do ocorrido com Nando. Jô se preocupa quando Osmar manda colocar máquinas no território de Gerson. Cacá reclama de Madalena para Chico. Jão pensa em ir ao hospital ver Nando. Capangas de Gerson destroem as máquinas colocadas no território de seu chefe. Madalena ouve um áudio que Osmar manda para Tati.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando. Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Osmar decide enfrentar Gerson. Nando volta para casa. Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Osmar consegue fugir dos capangas de Gerson. Marco avisa a Violeta sobre as intenções do primo contra Osmar. Gerson manda seus capangas atrás de Tati. Silvia conversa com Sidney sobre sua festa. Violeta repreende Osmar. Tati decide sair de casa. Neuza surpreende Edson.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Edson discute com Neuza. Madalena conta para Doralice por que brigou com Tati. Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Violeta não gosta quando Tati chega para morar em sua casa. Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes. Doralice pede para Tati voltar para casa, e repreende Osmar por sabotar Madalena. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena. Todos chegam se surpreendem com a decoração. Rosana exige que Jão se afaste de Nando. Osmar aparece no local do evento e procura Madalena. Tati é sequestrada.

Sábado, 21 de dezembro