Maria Lina mostra antes e depois de preenchimento no bumbum

Ela completa explicando que o ácido é o mesmo usado no preenchimento de lábios. "Ácido hialurônico é o mesmo preenchedor usado no lábio. Não faria PPMA porque acho arriscado. Usamos 30 mls, colocamos nos cantos para tirar o 'afundado' do quadril".

Maria Lina exibe antes e depois do bumbum Imagem: Reprodução/Instagram