Márcia Sensitiva é criticada após falar que neto autista é 'karma da mãe'

Márcia Sensitiva, 72, foi alvo de críticas após falas sobre pessoas com autismo em entrevista ao podcast MaterniDelas.

O que aconteceu

A médium afirmou que seu neto, que é uma criança com autismo, teria recebido o "karma" de sua mãe. "Ele é karma da mãe. Não tem muito a ver com a família Fernandes, tem mais a ver com ela. Ela entendeu isso recentemente... É difícil", disse Márcia.

Cláudia Raia questionou a astróloga se a condição do autismo teria ligação com a espiritualidade. "Os espíritos que vêm, que escolhem os pais... Quando eles vêm com alguma alteração genética ou especiais, o que a espiritualidade fala sobre isso?", indagou a apresentadora do podcast.