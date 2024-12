Mania de Você hoje (17): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (17) em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Mavi garante a Filipa que a levará até Leon. Iberê diz a Volney que Santiago pode ter provas contra Mavi. Viola comunica a todos que a estrada nova não passará na comunidade. Daniel deduz que Mavi o prejudicou no trabalho, e Michele o apoia. Luma alerta Filipa sobre Mavi. Santiago despista Volney. Leidi nota a mudança de Sirlei. Fátima não gosta quando Diana fala sobre Gael. Volney defende Fátima de Robson. Mavi fica sabendo por Santiago que alguém procurou o pescador em seu nome. Filipa chega ao abrigo.