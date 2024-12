Lily Allen avalia saúde mental após mudança para NY: 'Não estou comendo'

Lily Allen fez um desabafo sobre como sua mudança para Nova York impactou sua saúde mental.

O que aconteceu

A artista disse que parou de comer desde que mudou com o marido, o ator David Harbour, e as duas filhas, Ethel, 13, e Marnie, 11. "Estou passando por um momento difícil nos últimos meses e minha alimentação se tornou um problema. Minha terapeuta e eu conversamos sobre isso e ela me perguntou: 'Desde quando isso vem acontecendo?'. E eu disse; 'Bem, há uns três anos, na verdade'. E ela disse: 'Ok, por que você não mencionou isso antes?'", contou a cantora em participação no podcast "Miss Me".