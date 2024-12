Lady Gaga ostenta anel de noivado de diamantes de R$ 6 milhões; veja

A primeira vez que ela exibiu o acessório foi durante o Festival de Cinema de Veneza, em setembro. Ao lado do noivo, a estrela ostentou o anel para as fotos dos paparazzi enquanto divulgava o filme "Coringa: Delírio a Dois".

Nas redes sociais, fãs se surpreenderam com o tamanho do anel de Gaga. "Isso é uma PEDRA de noivado", brincou um perfil no X. "Michael tem dinheiro", comentou outra fã. "Isso é uma GRANDE pedra", disse outro.

Lady Gaga exibe anel de noivado de mais de R$ 6 milhões Imagem: Reprodução/Apple TV+