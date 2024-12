Internada, Beatriz chora ao lado da mãe pela 1ª vez em 'Garota do Momento'

Beatriz (Duda Santos) antes de passar mal em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Alfredo e Teresa aprovam a retomada do namoro entre Eugênia e Guto. Edu aconselha Guto a terminar com Eugênia. Vera conforta Beto, que sofre pelo estado de Beatriz. Ronaldo confronta Mauro por conta de Celeste. Orlando comenta com Zélia que Juliano está se aproximando de Marlene. Glorinha afirma a Beatriz que descobrirá quem sabotou seu penteado. Ronaldo questiona Bia sobre o ocorrido com Beatriz.

