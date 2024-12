Fernanda Torres celebra pré-seleção de 'Ainda Estou Aqui' para Oscar

O Oscar confirmou que "Ainda Estou Aqui" está entre as 15 produções que podem disputar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Esta, no entanto, não é uma indicação oficial. A lista dos cinco finalistas ao prêmio será anunciada no dia 17 de janeiro.

Ao todo, foram anunciados 15 títulos de diferentes países. Além do Brasil, seguem na disputa: Canadá, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Noruega, Palestina, Senegal, Tailândia e Reino Unido.

Ainda há expectativas de que Fernanda esteja entre as indicadas ao prêmio de Melhor Atriz. Contudo, não é possível saber se a brasileira segue na disputa porque a categoria não é anunciada na lista preliminar.

No Globo de Ouro, Torres já está no páreo do prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama. A premiação também terá "Ainda Estou Aqui" como um dos indicados a Melhor Filme Estrangeiro.