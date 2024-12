Eliezer expõe experiência sobrenatural após doença de Ravi: 'Aceitei Jesus'

Eliezer Netto, 34, expôs uma experiência sobrenatural que vivenciou em meio à angústia pela saúde do filho, Ravi, de apenas 1 mês.

O que aconteceu

O ex-BBB contou que, após receber um diagnóstico de que o menino havia piorado, decidiu buscar a Deus em oração. "No dia 2 de dezembro, uma segunda-feira, tivemos a notícia que não queríamos receber. Ravi tinha piorado", relatou, em vídeo divulgado no Instagram. "Estávamos com uma expectativa muito grande porque Ravi vinha melhorando nos exames dele. Era por volta de 11h da manhã, estava em casa e Viih [Tube, 24, sua esposa e mãe da criança] estava no hospital. Ela me deu a notícia [da piora] e subi para o nosso quarto, me ajoelhei, fui rezar. E aí, na minha oração, pedi pra Deus me mostrar o que Ele queria da gente."

Mais tarde, Eliezer se surpreendeu ao ouvir uma certa música religiosa tocando em sua cozinha, sem justificativa aparente. "Desci para pegar algo para comer. Nossa geladeira tem um display. Quando abri a geladeira, ela estava com a tela branca, peguei o queijo, fechei e a tela estava preta, com um coração na tela. Coração humano. Fiquei surpreso. No meu reflexo, apertei e começou a tocar uma música. Não sabia que ela tocava música. Ela já estava na casa quando a compramos. A Leinha, que trabalha com a gente [como empregada doméstica], disse que ela que configurou para tocar música. Mas aquela música ela não tinha colocado."