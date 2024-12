Como estão Doruk e Nisan, filhos de Bahar, 7 anos após 'Força de Mulher'?

O trabalho mais recente da atriz foi o filme "O Outro Lado do Amor" (Evlilik Hakkinda Her Sey), em 2022. Ela também está no elenco da série "Infância", de 2020, da Fox. Veja abaixo como está Kübra Süzgün hoje.

Kübra Süzgün é Nisan em 'Força de Mulher' Imagem: Reprodução/Instagram