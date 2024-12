Após passar mal por causa de anabolizantes, Nando vai morrer?

Após passar mal por causa dos anabolizantes, o que vai acontecer com Nando (João Gabriel D'Aleluia) nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo)?

O que vai acontecer

O jovem passou mal no chuveiro da academia de Sílvia (Lellê). No capítulo de quarta-feira (18), o filho de Edson (Ailton Graça) será encontrado desmaiada no vestiário por Gigi (Rodrigo Fagundes).