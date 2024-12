Yuki começa a sofrer após golpe de mulher inesperada em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (16) de "Volta por Cima" (Globo), Yuki (Jacqueline Sato) sofre um golpe de quem menos espera.

Por incrível que pareça, Miranda (Gabriela Dias) vai ser contratada por Gerson (Enrique Díaz) para que ele consiga se reaproximar de Yuki, sua ex-mulher.

O reencontro com Gerson representará uma grande infelicidade para Yuki, uma vez que a personagem sofreu abusos do contraventor enquanto era casada com ele.