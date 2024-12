'Tieta': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 16 a 20/12

Tonha e Carmosina suspeitam do interesse de Perpétua na morte de Tieta. Perpétua consulta Marcolino para saber que direito tem à herança de Tieta. Os amigos no bar duvidam da morte de Tieta. Perpétua mostra a todos um recorte de jornal paulista, que menciona a morte de uma mulher chamada Antonieta que foi casada com um Comendador. Ricardo acende uma vela e reza por Tieta. Tonha o conforta. Perpétua manda o padre rezar uma missa para a irmã e pede a Ascânio que decrete feriado, para que todos possam ir. A notícia da missa corre a cidade. Ascânio diz aos amigos que não quer mais se apaixonar. Carmosina não se conforma com a morte de Tieta. Tieta chega à cidade quando todos estão na missa. Bafo de Bode conta a Tieta que todos estão no velório da filha de Zé Esteves. Tieta pensa que é Elisa e entra na igreja correndo. Tonha reconhece Tieta, e todos a recebem de braços abertos. Padre Mariano pede ajuda a Ascânio para uma quermesse. Tieta vai para a casa de Perpétua e lembra que naquela casa morava Lucas, seu grande amor. Ela conhece os sobrinhos e se instala no quarto que fora de Lucas. Carmosina quase flagra Perpétua com a caixa branca. Tieta pensa em Lucas e conta a Carmosina que ele foi seu grande amor. Tieta se compromete a pagar todas as despesas enquanto estiver ali, para alegria de Perpétua. Tonha alerta Zé Esteves que agora Tieta vai descobrir todas as mentiras que eles contaram. Imaculada acorda com febre. Ascânio conhece Leonora e fica encantado. Tieta comenta com Carmosina que voltou para se vingar.

Terça-feira, 17 de dezembro

Carmosina tenta demover Tieta da ideia de se vingar, mas não consegue. Leonora e Ascânio conversam animadamente, e Carmosina conta a Leonora que Ascânio está se divorciando. Filó diz ao coronel que acha que Imaculada irá morrer. Imaculada arde em febre e coronel manda chamar Milu. Tieta percebe que Leonora gostou de Ascânio. Tieta decide fazer uma visita ao coronel. Milu culpa o coronel pela doença de Imaculada. Perpétua trama lucrar às custas de Tieta. Tieta distribui vários presentes para a família e pergunta sobre o filho de Elisa, que desconversa. Osnar aparece na casa de Carol. Milu suspeita do "mistéeerio" que envolve o real motivo da volta de Tieta. Perpétua pede perdão à Tieta, com segundas intenções. Tieta quase cai no corredor, mas é amparada por Ricardo. Ricardo pede desculpas a Tieta e ela agradece. Carol pede a Osnar que vá embora. Laura vê Osnar saindo da casa de Carol. Tieta repreende Leonora por ter acreditado em um homem. Tieta diz ao coronel que quer comprar Imaculada. O coronel se recusa a vender Imaculada e expulsa Tieta da fazenda dele. Elisa pede ajuda a Carmosina para contar a verdade sobre a morte de seu filho. Os homens babam por Tieta, e Dário conta que Osnar tem ido a Mangue Seco. Carmosina conta a Tieta a verdade sobre o filho de Elisa e para onde vai o dinheiro que Tieta manda, mas ela não se incomoda. Ascânio decide ir até Salvador tratar da hidrelétrica. Leonora pede a Carmosina que entregue as cartas dela sem Tieta ver. Zé Esteves ameaça bater em Tieta.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Tieta enfrenta o pai, que recua quando ela pergunta sobre seus remédios. Tieta não entende como Tonha deixou a situação com Zé chegar no ponto que chegou. Aída esbarra em Carol na rua, para desespero de Modesto. Leonora lembra Carmosina de lhe entregar a carta sem que Tieta veja, e Tieta quase flagra. Perpétua repreende o pecado da gula. Perpétua pede que Ricardo agrade a Tieta. Aída pergunta por Carol na reunião e ninguém responde. Osnar sugere que Zuleika contribua na quermesse, o que seria uma afronta para Perpétua. Zuleika reflete sobre a proposta de Osnar. Milu fala umas verdades ao coronel da Tapitanga. Juracy cobra que Perpétua conte a Aída sobre Carol, mas ela inventa uma desculpa. Tieta aparece de biquíni, chocando a todos. Tieta, Leonora, Ricardo, Peto e Cosme saem para um passeio no Mangue Seco. Tieta mata as saudades das dunas e decide comprar uma casa no local. Modesto engole uma carta que chegou para Aída que conta sobre Carol. Carmosina entrega uma carta a Leonora, Tieta vê e pede a carta. Leonora entrega a carta a Tieta e sai chorando. Modesto passa mal engasgado com a carta que engoliu. Tieta lê a carta e fica furiosa com Leonora. Modesto e Carol se perguntam quem escreveu a carta para Aída. Tieta dá uma bofetada em Leonora. Tieta não entende como Leonora deu seu endereço para um rapaz que a fez ir para a prisão. Leonora se arrepende, e Tieta a perdoa. Perpétua diz a Ricardo que Tieta tem que gostar dele. Imaculada melhora. Zuleika pede ao padre para ajudar na quermesse. Amorzinho e Cinira ouvem escondido. Padre Mariano promete pensar no assunto de Zuleika. Perpétua é contra. Tieta diz a Carmosina que vai começar sua vingança. Depois, avisa a todos que vai comprar os terrenos desocupados do Mangue Seco.

Quinta-feira, 19 de dezembro