SBT nega contratação de Pablo Marçal, mas confirma testes

Além do coach, Cariúcha, Jojo Todynho e Felipeh Campos também estão no radar do SBT. "Nenhum desses pilotos foi editado ou aprovado até o momento", deixou claro a empresa. Questionada, a assessoria da emissora não confirmou se o canal fará testes com outros artistas para as atrações.

Pablo Marçal levantou os rumores de que teria sido contratado após um post no último sábado (14). O coach publicou um vídeo chegando de helicóptero no SBT e mostrando os bastidores da emissora. "Primeiro dia de CLT aqui no SBT", disse o influenciador.

Jojo Todynho e Cariúcha também falaram sobre os testes. No Instagram, a campeã de A Fazenda postou uma foto no camarim e escreveu: "Se assim Deus permitir e quiser, será!". Cariúcha, que já é contratada da emissora, postou um vídeo agradecendo pela oportunidade. "Eu entrego nas mãos de Deus, que seja feita a vontade d'Ele", disse ela no X.