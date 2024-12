Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 17 a 28/12

Jão se emociona ao encontrar Edson. Madalena discute com Ana Lúcia. Osmar convence Violeta a aceitar Tereza e Jayme como hóspedes. Neuza não conta para Jão que Madalena e Ana Lúcia discutiram. Jin se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson recebe um relatório sobre a rotina de Tati. O contraventor descobre como reencontrar Yuki. Silvia pensa em contratar a roda de samba de Jão para sua festa. Nando sente-se mal durante seu treino e comenta com Miranda. Madalena se surpreende ao receber a visita de uma celebridade em sua loja. Violeta observa Osmar e Joyce conversando. Nando desmaia no vestiário da academia. Jão dá um ultimato em Neuza.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Neuza se surpreende com a exigência de Jão. Gigi encontra Nando desmaiado e avisa a Silvia. Madalena vibra ao ser contratada para um grande evento. Nando é levado para o hospital, e Silvia alerta Rosana. Com a ajuda de Cacá, Violeta arma contra Joyce. Miranda fica temerosa ao saber do ocorrido com Nando. Jô se preocupa quando Osmar manda colocar máquinas no território de Gerson. Cacá reclama de Madalena para Chico. Jão pensa em ir ao hospital ver Nando. Capangas de Gerson destroem as máquinas colocadas no território de seu chefe. Madalena ouve um áudio que Osmar manda para Tati.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando. Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Osmar decide enfrentar Gerson. Nando volta para casa. Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Osmar consegue fugir dos capangas de Gerson. Marco avisa a Violeta sobre as intenções do primo contra Osmar. Gerson manda seus capangas atrás de Tati. Silvia conversa com Sidney sobre sua festa. Violeta repreende Osmar. Tati decide sair de casa. Neuza surpreende Edson.

Sexta-feira, 20 de dezembro