Raiane Lima está novamente grávida de Gabriel Jesus: 'Mais uma bênção'

Raiane Lima, 23, anunciou que espera mais um filho do marido, Gabriel Jesus, 27.

O que aconteceu

A influenciadora digital e o jogador de futebol revelaram nas redes sociais que estão outra vez 'grávidos'. "'Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção' - Salmos 127:3. Agradecemos a Deus por mais uma bênção nas nossas vidas", declaram ambos por meio do Instagram, na legenda de uma foto do teste positivo de gravidez.

Nos comentários do post, famosos e anônimos cumprimentaram o casal pelo novo herdeiro. "Muita saúde para sua família, irmão", desejou o zagueiro Wellington, 33, ao colega de profissão. "Parabéns, família linda! Que Papai do Céu continue abençoando vocês cada dia mais!", escreveu outro internauta.