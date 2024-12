Quem são os 5 sobrinhos de Gugu Liberato que vão receber herança milionária

Como estava a disputa?

Rose Miriam, 61, mãe dos filhos de Gugu, desistiu da briga judicial em agosto deste ano. O apresentador não a colocou no testamento, apesar de apresentá-la como "minha família" em vida.

Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata. Rose Miriam em resposta a uma seguidora

João Augusto, Marina e Sofia Liberato posam ao lado de Rose Miriam di Matteo Imagem: Reprodução/Instagram

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João Augusto, 23, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. João defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 20, apoiaram a mãe.

Thiago Salvático também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu, alegando ter vivido um relacionamento de 8 anos com o apresentador. A ação do chefe de cozinha foi anulada pela Justiça, e a defesa dele tenta reverter a decisão. Caso Salvático seja reconhecido como companheiro, terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.