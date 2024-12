Peões detonam Sacha por 'querer ser fofo' na reta final: 'Me dá nojo'

Já Sidney e Gilsão se irritaram com a proposta. Na área externa, Sidney disse que Sacha "mente, é maldoso, trapaceiro, joga sujo" e agora quer "vender o personagem de bom moço". "Vai ser fofo na put* que pariu", concordou Gilsão.

Isso é um golpe pra gente ficar validando que ele é fofo. Olha como ele é bonzinho, olha como ele é fofo. É outro golpe que ele começou a fazer agora (...) Entendeu onde tá a maldade? Tá todo batendo palma 'pô, ele é bacana, então ele foi bacana sempre, ele foi injustiçado sempre. Então vamos dar o prêmio pra ele. Aqui, ó. Para cima de mim não, vilãozinho. O cara é escroto, mentiroso, covarde, trapaceiro e agora ficou fofo? Falso que nem nota de 3. Ele me dá nojo com essas covardias dele Sidney

Ele ainda disse para Vanessa que Sacha está conseguindo "levá-la para o grupo dele". "Só estou dando meu ponto de vista. É grátis e compartilhado. Cada um que faça o que quiser fazer. Eu aviso, porque eu fiz isso o jogo inteiro e vou continuar fazendo: é golpe atrás de golpe pra todo mundo bater palma e deixar ele de fofinho", avisou.

Sidney diz que continua querendo "distância" do peão e fica "revoltado com a cara de pau". " "É golpe. Ele quer validação pro personagem de bom moço dele. Nada mais precioso que os oponentes, sentados juntos com ele, baterem palma pra dize que ele é legal. É tudo que ele quer nesse momento".

