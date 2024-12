Nívea Stelmann diz se arrepender de namoro com Elano:'Horrível, destrutivo'

Ele chegou a se divorciar no papel. Isso não é mentira, isso aconteceu. Ela [a ex] recebia pensão... Ele pode tentar apagar, passar uma borracha porque voltou para a família feliz, a sagrada família... De tudo na minha vida, esse era o único pedaço que eu apagaria.

-- Níveal Stelmann sobre relação com Elano

A famosa se referiu ao ex-atleta como um "covarde", contou que estava apaixonada, mas que ele a deixou para voltar com a esposa. "Ela não precisava ter sumido da minha vida. Fiquei sem chão. Fiquei como put* na história, mas não sou essa mulher. Quando o Brasil começou a achar que eu era uma 'Maria chuteira', não pude admitir. Fiquei com tanto ódio que aí eu resolvi ser escrota".

Stelmann admitiu que ameaçou expor fotos íntimas de Elano e que a relação entre eles foi parar na Justiça. "A última vez que estive pessoalmente com ele foi no tribunal. Fui sozinha, e ele foi com a mulher. Ele não me olhou no olho e nunca terminou a relação comigo. Nunca teve coragem".

Nívea Stelmann é atualmente casada com Marcus Rocha, pai de sua caçula, Bruna — eles moram nos Estados Unidos. A atriz também é mãe de Miguel, fruto da relação com Mário Frias.