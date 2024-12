Não é bobo: Daniel muda a vida de Michele e Cristiano em 'Mania de Você'

Bruno Montaleone em storie do Instagram; ao lado Cristiano e Michele (Alanis Guillen) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Também no mesmo capítulo: Luma repreende a atitude de Mavi. Mavi quer trazer Filipa ao Brasil. Iberê procura Mavi. Fátima mostra a Diana o bilhete de Gael, e as duas decidem ir até o resort para saber se o rapaz trabalha no local.

Tomás trabalha em um bar na comunidade, e Lorena o confronta. Leidi sofre ao ver o estado do apartamento de Evelyn, e Ísis a provoca. Volney manipula Mércia a fim de conseguir uma aliança contra Mavi. Iberê procura Volney. Viola admira seu vestido de casamento. Filipa chega ao Brasil.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.