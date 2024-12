Mulher Melão revela pedidos inusitados dos clientes no fim do ano

Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, revelou alguns pedidos inusitados que recebe de seus clientes na época de fim de ano.

O que aconteceu

Em entrevista à revista Quem, a musa do OnlyFans contou alguns dos pedidos que recebe na época de Natal. "Fim de ano é sempre uma época agitada, e nas plataformas não é diferente. O pessoal fica mais inspirado e manda ideias que eu nunca imaginaria. Já pediram para eu gravar vídeos com temas natalinos, usando fantasia de Mamãe Noel, ou até abrindo presentes de forma sensual. Acho engraçado e divertido criar esse tipo de conteúdo".

Mulher Melão também vende muitas mensagens personalizadas no fim do ano. "Muitos me pedem vídeos desejando um 'Feliz Natal' ou até conselhos para começar o ano com mais confiança. Eu vejo isso como uma forma de estar ainda mais próxima do público, especialmente em um momento tão simbólico como o fim do ano".