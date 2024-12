Morre a atriz Diane Delano, de 'Northern Exposure', aos 67 anos

A atriz Diane Delano morreu aos 67 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela faleceu na sexta-feira (13), mas a notícia só foi tornada pública nesta segunda-feira (16).

O que aconteceu

Diane Delano morreu em casa e ao lado da família. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. As informações são do site Deadline.

Atriz havia sido diagnosticada recentemente com uma doença. A equipe dela optou pela discrição ao confirmar sua morte, sem revelar maiores detalhes.