Mania de Você hoje (16): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (16) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Luma repreende a atitude de Mavi. Mavi quer trazer Filipa ao Brasil. Iberê procura Mavi. Fátima mostra a Diana o bilhete de Gael, e as duas decidem ir até o resort para saber se o rapaz trabalha no local. Daniel questiona Michele sobre seus sentimentos por Cristiano. Cristiano é agredido na prisão. Tomás trabalha em um bar na comunidade, e Lorena o confronta. Leidi sofre ao ver o estado do apartamento de Evelyn, e Ísis a provoca. Volney manipula Mércia a fim de conseguir uma aliança contra Mavi. Iberê procura Volney. Viola admira seu vestido de casamento. Filipa chega ao Brasil.