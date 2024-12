Leão sobre ostentação de Nigro: 'Obsceno é comprar mansão com 40 banheiros'

Thiago Nigro tem sofrido críticas após comprar uma mansão que pertencia a Neymar. Ele desembolsou R$ 40 milhões pelo imóvel. No Splash Show desta segunda-feira (16), Leão Lobo chamou a ostentação do marido de Maíra Cardi de "obscena".

Para o colunista do UOL, o fato do influenciador, conhecido nas redes sociais como Primo Rico, ter desembolsado este valor enquanto o Brasil vive momentos delicados foi algo "obsceno". A mansão tem 40 banheiros.