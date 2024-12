João Silva abre o jogo sobre saúde de Faustão ao relatar adaptações

João Silva, 20, filho de Faustão, 74, abriu o jogo sobre a saúde do pai um ano e quatro meses após o transplante de coração.

O que aconteceu

De acordo com o apresentador, Fausto Silva está passando por uma fase complicada, com adaptações por conta da hemodiálise. Além disso, João contou que, por causa dos procedimentos hospitalares, o pai ainda conseguiu viajar. "Meu pai vive um processo muito difícil, mas está cada vez melhor. Isso me deixa aliviado. Ele só não está saindo de casa ainda, mas recebe os amigos para jantar, a gente troca ideia, assistimos à TV juntos... Tem a parte ruim de ter que fazer hemodiálise, que requer muito cuidado. A vida mudou! A única coisa que para ele era importante e ainda não consegue fazer é viajar", disse ele ao Extra.