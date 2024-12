Emoção: Teresa realiza grande sonho de Jacira em 'Garota do Momento'

Por fim, quem chega ao local é Teresa (Maria Eduarda Carvalho) chega para apoiar Jacira, que vence o concurso. Finalmente as duas fazem as pazes e Alfredo cumpre sua missão.

Jacira (Flávia Reis) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Beatriz se recusa a alisar seu cabelo, e Glorinha faz uma proposta para Juliano. Zélia descobre uma foto de Clarice com Antônio. Mauro controla Celeste. Edu dá dinheiro para Nelson se livrar do agiota. Juliano teme que Arlete reconheça Bia. A mando de Maristela, Basílio se aproxima de Arlete. Bia adultera o produto de Glorinha para o cabelo de Beatriz. Juliano anuncia o novo sabonete no programa de Alfredo. Em cima do palco para o lançamento do sabonete, Beatriz tem uma crise de asma.

