Claudia Ohana posa com a filha e semelhança chama atenção: 'Parecem irmãs'

Claudia Ohana, 61, chamou a atenção pelas semelhanças com a filha, Dandara Guerra, 41.

O que aconteceu

A atriz divulgou as fotos de um ensaio fotográfico com a filha. "Quando a gente posa juntas", escreveu ela no Instagram neste domingo (15).

Claudia e Dandara posaram para uma série de cliques do fotógrafo Aderi Costa. Nas imagens, elas aparecem com looks pretos cheios de transparência, esbanjando sorrisos, poses e carão.