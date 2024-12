Ator de 'O Hobbit' recorda acidente que quase esmagou sua mão: 'Dilacerada'

Manu Bennett, 55, recordou o acidente de buggy que sofreu há dois anos - e que quase esmagou a estrutura óssea de uma de suas mãos.

O que aconteceu

O ator compartilhou nas redes sociais a radiografia que tirou do membro na ocasião, com os ossos praticamente esmigalhados. "Dado que muitos amigos perguntaram, aqui está um raio-X das múltiplas fraturas na minha mão causadas quando ela foi esmagada pela barra de proteção de um buggy enquanto ele capotava", detalhou ele, na legenda da publicação no Instagram.

Bennett lembrou que por pouco não perdeu a mão ferida em meio ao desastre. "Basicamente, como uma armadilha de urso, minha mão foi dilacerada pelo meio. A imagem é muito gráfica para o Instagram, mas tive muita sorte de que meus tendões permaneceram intactos durante o esmagamento."