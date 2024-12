Assim como Davi, Sacha contou história de vítima e conquistou o público

Faltando poucos dias para o fim de A Fazenda 16 (Record), Sacha Balii é o favorito para vencer o prêmio. Durante o Central Splash desta segunda-feira (16), a performance do ator no reality foi comparada com a de Davi.

Essa comparação, inclusive, surgiu dentro da casa. Vanessa conversou com Gilsão e Sidney na manhã de hoje e disse que Sacha faz um "papel de vítima" dentro do jogo, assim como Davi Brito, campeão do BBB 24, fez. "Ele foi perseguido por quase a casa toda, e acabou ganhando".