Após parar no hospital, Beatriz tem momento emocionante com mãe biológica

No capítulo de terça-feira (17), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz (Duda Santos) e Clarice (Carol Castro) terão um momento emocionante juntas.

O que vai acontecer

Após passar mal no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch), a mocinha vai parar no hospital por causa de um ataque de asma. No local, Beatriz escuta a voz da mãe: "Estrelinha!".