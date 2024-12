Will Smith quebra silêncio sobre Diddy: 'Nunca cheguei perto'

Will Smith, 56, quebrou o silêncio e falou sobre as acusações feitas a Sean "Diddy" Combs. O ator negou qualquer ligação com o empresário e os crimes dos quais ele é acusado.

O que aconteceu

De acordo com a People, o ato fez os comentários em uma apresentação em San Diego, na última quinta-feira (12). "No mundo em que estamos agora, é muito difícil para vocês discernir o que é real e o que é verdade, sabe?".