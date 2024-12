Viih Tube desabafa após alta de Ravi: 'Estresse pós-traumático'

Ravi nasceu no dia 11 de novembro e, com menos de duas semanas de vida, foi internado na UTI. Os influenciadores não deram muitos detalhes do que acometia o filho, mas contaram que era uma doença grave.

O bebê foi melhorando e a reintrodução do leite na dieta foi fundamental para que o diagnóstico fosse fechado. A enterocolite é uma inflamação grave no trato intestinal de recém-nascidos, e pode ser fatal se não for tratada.

Além de Ravi, Viih e Eliezer também são pais de Lua, de 1 ano.