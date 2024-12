'Tenho sofrido': Vera Viel mostra cicatriz e explica reações à radioterapia

Vera Viel, 49, desabafou sobre as reações da radioterapia em meio ao tratamento contra um câncer raro em sua coxa.

O que aconteceu

A esposa de Rodrigo Faro mostrou, na manhã deste domingo (15), sua cicatriz e contou mais sobre o tratamento. "Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela é a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que já me tentou destruir."