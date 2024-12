Peões se intrigam com estratégia de Gilsão: 'Pior critério do mundo'

No quarto, Sacha, Yuri e Gui demonstraram surpresa com a estratégia de Gilsão.

O critério do Gilsão foi o pior critério do mundo. Ele escolheu as pessoas que tinham voltado de mais roça Sacha

Gui também questionou a escolha de pessoas com menos confronto com eles. "Na cabeça dele, o Albert e Sidney estão bombando", disse Sacha.

Yuri ainda disse que Gilsão pode ser eliminado da roça em que está.

0:00 / 0:00