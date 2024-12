Namorado de Anitta posa agarradinho com a cantora em rancho

Vinicius Souza, 25, posou agarradinho ao lado da namorada, Anitta, 31, na tarde deste domingo (15).

O que aconteceu

O jogador de futebol compartilhou, em suas redes sociais, o clique ao lado da cantora. Na imagem, Anitta aparece sorridente e abraçada ao jogador.

Mais cedo, Anitta avisou que estava indo para o Rancho. Logo, fãs apontaram que seria o Rancho do Carlinhos Maia, reality show promovido no rancho do influenciador.