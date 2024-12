'Não é bom ser obeso': João Silva relembra época em que pesava 158 kg

João Silva, 20, relembrou o período em que estava com sobrepeso e chegou a pesar 158 kg.

O que aconteceu

Apresentador explicou como era sua relação com a obesidade antes de se submeter à cirurgia bariátrica. "Não é bom ser obeso. Eu não ligava, estava na boa, estava tranquilo, mas se eu tivesse a oportunidade de emagrecer, óbvio que eu emagreceria. Mas eu não era aquela pessoa que foi magra a vida inteira e engordou depois de uma certa idade. Eu não ficava naquela tristeza do comparativo com o que era a minha vida", disse em entrevista ao Vênus Podcast.

Filho de Faustão, João contou que sua alimentação era à base de "besteira" e não fazia exercícios físicos. "Eu só comia besteira, não treinava, não fazia nada. Saia para restaurante comia dois, três almoços. Mas eu imaginava: 'vou morrer se eu continuar nessa vida, uma hora eu vou morrer'".