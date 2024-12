Huck sobre levar família de Silvio Santos à premiação da Globo: 'Respeito'

Luciano Huck, apresentador do Melhores do Ano 2024, falou com Splash sobre a iniciativa de levar a família Abravanel ao palco do Domingão para homenagear Silvio Santos.

O que aconteceu

Patrícia Abravanel vai subir ao palco do Melhores do Ano 2024, no Domingão com Huck, para receber uma homenagem a seu pai, Silvio Santos, que morreu em agosto aos 93 anos. Huck chamou a iniciativa de um "exercício de respeito" antes de apresentar a edição 2024 da premiação global.