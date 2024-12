'Fiz uma cirurgia': por que Tata Werneck não foi ao Melhores do Ano?

Logo na sequência, Luciano Huck provocou a humorista e perguntou se ela teria faltado porque na edição passada não tinha comida para os convidados. "Hoje tem mini hambúrguer", divertiu Huck.

É o mínimo ter mini hambúrguer, um programa milionário. Mas não foi por isso. Eu fiz uma cirurgia ha quinze dias, estou aqui me recuperando. Queria muito estar aí, queria muito te dar um abraço Dona Deia, você sabe como é especial. Tata Werneck

Tata também se declarou a Paulo após a vitória do humorista ser anunciada. "Sou muito fã. O paulo me emociona muito, a dignidade dele, o talento dele, a jornada dele... Sou muito sua fã. Me emociona demais, o que me prejudica porque cada vez que choro sai um coágulo".

O que aconteceu

Na segunda-feira (9), ela usou as redes sociais para explicar que passou por uma cirurgia em um hospital em São Paulo. "Está tudo bem. Estava com essa cirurgia marcada há muito tempo, mas não tinha tempo de folga e recuperação. A princípio, seriam dois dias de recuperação, mas fiquei com medo de operar antes e não conseguir fazer o prêmio [Multishow]", escreveu.