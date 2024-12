Klink 'filha', Rubião e mais: 5 dicas de livros para acertar no presente

O Natal está chegando e, com ele, a corrida em busca de presentes para família e amigos. Splash selecionou cinco livros de diferentes temas, com preços variados.

Um deles é o recém-lançado "Nós", de Tamara Klink, que seguiu os passos do pai e lançou uma obra sobre sua travessia solitária do Oceano Atlântico. Confira essa e mais dicas do colunista Rodrigo Casarin e das repórteres de Splash, Fernanda Talarico e Luiza Stevanatto.

"Obra Completa", de Murilo Rubião (Companhia das Letras)