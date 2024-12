Zé Neto e Cristiano voltam aos palcos após mais de 100 dias: 'Felicidade'

Zé Neto e Cristiano retornaram aos palcos ontem, 13, em Massaranduba (SC), após mais de três meses longe do público. A dupla se afastou para que a primeira voz se recuperasse da depressão e síndrome do pânico.

O que aconteceu

Mais de três meses longe do palco. Zé Neto precisou se afastar para tratamento da depressão e síndrome do pânico no dia 22 de agosto. A expectativa era de que o afastamento fosse de 90 dias, mas durou 113 dias. Além da saúde mental debilitada, o cantor também caiu e bateu a cabeça no fim de setembro.

Lançamento de 'Intenso'. A dupla Zé Neto e Cristiano lançou, na última quinta, 12, um novo álbum que conta com 23 músicas —10 são inéditas. Eles cantam os dramas vividos por eles ao longo do ano —entre acidente, cirurgias e afastamento dos palcos. O projeto tem colaboração de Ana Castela, Luan Santana e outros famosos.